В воскресенье утром, 25 октября, в киевском Telegram-канале начали появляться объявления о покупке и продаже голосов избирателей на местных выборах.

Об этом рассказал на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко. Видео опубликовано в официальном Youtube-канале МВД.

Видео: МВС УКРАЇНИ

"На Telegram-канале "Подработка Киев", который функционирует для поиска работы, сегодня с самого утра мы начали активно отслеживать публикации о продаже и покупке голосов на выборах. На этот канал подписано 8 500 человек, мы это тоже контролируем", - сказал он.

Напомним, киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что из-за заражения коронавирусом впервые за долгое время пропустит день голосования.

Также мы писали, что корреспондентам "Страны" удалось пообщаться с волонтерами, который проводит опрос "5 вопросов от президента" и они назвали сумму, которую им заплатят.