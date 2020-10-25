Сегодня, 25 октября, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков проголосовал на местных выборах, после чего публично заявил, что не стал принимать участие в так называемом всеукраинском опросе президента Зеленского.

Зато спикер сказал, что надеется на приход в регионы "нормальной власти", которая будет понимать, что делает. А также отвечать за свои действия.

Кроме того, председатель Верховной Рады рассказал, что считает нецелесообразным допуск на участки людей с температурой.

"Я думаю, что нет, у нас есть механизмы, как можно было проголосовать и дома. Но будем надеяться, что таких случаев не будет и это даст возможность провести все же нормальные выборы, честные выборы", - сказал он.

В то же время Разумков рассказал, что не видит оснований для приостановления избирательного процесса из-за ситуации с коронавирусом.

"Я уверен, что второй тур выборов должен состояться, ведь мы не можем оставить общины без легитимной власти. Мы все понимаем, что власть на местах, и особенно в рамках децентрализации, и в рамках вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью, потому что ответственность по борьбе с коронавирусом и защитой здоровья наших граждан, в некоторой степени можно говорить, что это защита национальной безопасности. Это общая ответственность и местной власти, и центральной власти, поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат", - рассказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал опрос Зеленского репрезентативным, а глава МВД Арсен Аваков считает его законным.

"Страна" сообщала, что на избирательном участке Зеленского атаковала активистка Femen без нижнего белья.