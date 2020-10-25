Аваков рассказал о законности опроса Зеленского
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что президентский опрос Зеленского, который сегодня проводят на избирательных участках, является вполне законным.
Об этом сообщает сайт МВД.
"Опрос вне избирательного участка - не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", - заявил министр.
В МВД также отметили, что существует определенный порядок проведения опроса - интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они имеют право опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.
Ранее опрос Зеленского прокомментировал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он назвал его "репрезентативным".
Как сообщала "Страна", инициированный Зеленским опрос проводят волонтеры в черно-белых манишках и с картонными коробками.
При этом сами "Слуги народа" отказались рассказать, кто проведет всеукраинский опрос и во сколько он им обойдется.