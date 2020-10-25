Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение, в котором рассказал о том, что пропустит эти выборы из-за заражения коронавирусом.

Пост он опубликовал в воскресенье, 25 октября, у себя на странице в Facebook.

"Друзья! Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами. Работаю дистанционно и контролирую работу городских служб. Идя на избирательный участок, не забывайте о правилах безопасности! Наденьте маску, возьмите антисептик, ручку. Соблюдайте социальную дистанцию на участке. Мы все преодолеем! Берегите себя!" – говорится в сообщении.

Уточним, что ролик Кличко записывал на балконе квартиры, где находится сейчас на самоизоляции.

Напомним, о коронавирусе у Виталия Кличко стало известно вчера, 24 октября. Об этом он сам рассказал у себя на странице в социальной сети.

Также "Страна" рассказывала о том, кто идет в мэры Киева, а кто в городской совет.