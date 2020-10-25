Министерство внутренних дел Украины запустило в Telegram специальный бот "Выборы-2020", при помощи которого можно будет сообщать полиции о нарушениях во время избирательного процесса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, после предоставления необходимой информации, на избирательный участок должен будет приехать наряд правоохранителей.

Чтобы сообщить о нарушении, нужно сперва выбрать язык интерфейса, после чего пользователю предоставят выбрать вид нарушения - подкуп, финансирование агитации, ведение агитации, препятствование волеизъявлению или свой вариант.

После этого нужно будет выбрать область и адрес, где произошло нарушение. Сервис попросит оставить свой номер для обратной связи.

Напомним, во Львове на одном из избирательных участков уже проголосовал премьер-министр Денис Шмыгаль с семьей.

Также "Страна" писала, что на избирательном участке президента Зеленского атаковала активистка Femen без нижнего белья. Фото и видео тут.