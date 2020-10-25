Корреспондентам "Страны" удалось пообщаться с волонтерами, который проводит опрос "5 вопросов от президента" и они назвали сумму, которую им заплатят.

"Платят больше 500, но меньше 1000 гривен за день. Мне заплатят 700", - рассказывает волонтёр, который проводит опрос на одном из избирательных участков Киевской области.

Волонтёр не сразу сказал, сколько конкретно ему платят так как он подписал договор о неразглашении, но через несколько минут разговора сказал, что ему должны заплатить 700 гривен.

"Это мне столько заплатят, а как другим я не знаю, может кто-то работать будет больше и ему заплатят тоже больше",- рассказывает волонтёр. По его словам, деньги заплатят после окончания голосования.

А вот те 5 вопросов, которые задают сегодня избирателям. Отметим, что желающих, заполнить анкету, немного.

У тех, кто принимает участие в опросе, не просят документы и никак не фиксируют, что человек проголосовал.

Журналист "Страны" только что проголосовала так на участке Зеленского. Волонтёры не просят не то что паспорт, а даже прописку. То есть один человек может поучаствовать в опросе Зе на не ограниченном количестве участков, тем самым исказив результат.

Когда журналист "Страны" сказал об этом волонтёрам, они только пожали плечами. "Это ваше право - несколько раз проголосовать", - сказали они.

Журналист "Страны" так и проголосовал второй раз на участке в школе №239.

Подсчёты в конце дня волонтёры проведут сами. При этом они признаются, что и избиратели, и сами волонтёры не понимают значение всех вопросов из списка Зе - например, про СЭС и Будапештский меморандум.

"Один мужчина вместо галочки или крестика на пятый пункт вообще поставил знак вопроса. Я без понятия, как теперь это считать", - признался "Стране" волонтёр.

Напомним, сегодня у входа на избирательные участки дежурят волонтеры в черно-белых манишках и с картонными коробками, которые проводят опрос, инициированный президентом Зеленским. Премьер-министр Шмыгаль, который проголосовал во Львове, назвал опрос Зеленского репрезентативным.

Как сообщала "Страна", на избирательном участке Зеленского атаковала активистка Femen без нижнего белья, которая назвала президента сексистом.