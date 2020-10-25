В четырех областях Украины по состоянию на 10:00 так и не открылись 4 избирательных участка в таких регионах - Донецкая область, Ивано-Франковская область, Житомирская область и Полтавская область. Несвоевременно начали работу 65 участковых избирательных комиссий.

"Страна" следит, как идут местные выборы в Украине, в обновляемом материале.

О работе избирательных участков во время сегодняшнего брифинга сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, пишет УНН.

Напомним, голосование на очередных местных выборах 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 08:00 и продлится до 20:00 без перерыва.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).

Как сообщала "Страна", в Харьковской области некоторые участки открылись с опозданием из-за отсутствия бюллетеней.

Напомним также, что премьер-министр Денис Шмыгаль проголосовал во Львове и рассказал об опросе Зеленского.

Тем временем самого президента на избирательном участке атаковала активистка Femen без нижнего белья.