Спикер Разумков после голосования рассказал о важности второго тура. Фото
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков проголосовал на местных выборах, после чего рассказал, что надеется на проведение честного избирательного процесса.
Об этом сообщает "112 Украина".
Так, Разумков надеется на приход в регионы "нормальной власти", которая будет понимать, что делает. А также отвечать за свои действия.
Кроме того, председатель Верховной Рады рассказал, что считает нецелесообразным допуск на участки людей с температурой.
"Я думаю, что нет, у нас есть механизмы, как можно было проголосовать и дома. Но будем надеяться, что таких случаев не будет и это даст возможность провести все же нормальные выборы, честные выборы", - сказал он.
В то же время Разумков рассказал, что не видит оснований для приостановления избирательного процесса из-за ситуации с коронавирусом.
"Я уверен, что второй тур выборов должен состояться, ведь мы не можем оставить общины без легитимной власти. Мы все понимаем, что власть на местах, и особенно в рамках децентрализации, и в рамках вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью, потому что ответственность по борьбе с коронавирусом и защитой здоровья наших граждан, в некоторой степени можно говорить, что это защита национальной безопасности. Это общая ответственность и местной власти, и центральной власти, поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат", - рассказал он.
Разумков проголосовал на выборах. Фото: 112. Украина
Напомним, во Львове на одном из избирательных участков уже проголосовал премьер-министр Денис Шмыгаль с семьей.
Также "Страна" писала, что на избирательном участке, где должен был проголосовать президент Владимир Зеленский, заметили советника главы ОП Михаила Подоляка и силовиков.