Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой и в сопровождении телохранителей пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать.

Как сообщает журналист "Страны", на участке также появилась активистка движения Femen, которая заявила, что Зеленский сексист.

Все произошло очень быстро. Когда президент с супругой шли к участку, из толпы выбежала девушка и задрала юбку красного цвета. Акция была двухсекундная, девушку сразу же заломала охрана президента. На изнанке юбки было написано Zexist.

Также сообщаются интимные подробности случившегося.

"Активистка выскочила с задранной юбкой. Без нижнего белья. Лобковая часть - в зелёнке. На подоле юбке надпись "Zexist". Так Femen обозвал правление президента-анекдотчика, позволяющего себе и своей банде сексисткие высказывания в адрес женщин", - заявили "Стране" в Femen.

Телеграм-канал "Политика Страны" также обнародовало полное видео инцидента с Femen.

Как сообщала "Страна", советник главы ОП Михаил Подоляк также пришел на участок, где будет голосовать Зеленский.

Напомним, у избирательных участков волонтеры в черно-белых манишках и с картонными коробками проводят опрос Зеленского.