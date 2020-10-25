Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прибыл на избирательный участок, где будет голосовать президент Украины Владимир Зеленский. Внутрь участка уже зашли представители правоохранительных органов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Все ждут Зеленского. На избирательном участке также присутствует Михаил Подоляк", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рядом с участком стоит волонтер, который проводит опрос "5 вопросов от президента".

Напомним, с 08:00 до 20:00 в Украине проходят местные выборы, "Страна" следит за ходом избирательного процесса в обновляемом материале.

У избирательных участков волонтеры в черно-белых манишках и с картонными коробками проводят опрос президента Владимира Зеленского.

А премьер премьер-министр Шмыгаль проголосовал во Львове и рассказал об опросе Зе.