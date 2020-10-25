"Страна" продолжает отслеживать подробности вчерашнего резонансного происшествия, когда один из топ-политиков, глава фракции монобольшинства и друг президента - Давид Арахамия обнаружил под своей машиной "Toyota" на Парковой дороге неизвестное устройство.

Как сообщалось ранее, при более детальном осмотре это оказался мобильный GPS-треккер - устройство предназначенное для отслеживания передвижений автомобиля.

Как рассказывают источники "Страны" в правоохранительных органах, подобное устройство похоже по принципу работы на включенный мобильный телефон. Там тоже есть сим-карта (в случае с Арахамией использовалась карта оператора "Киевстар"), ресурс автономной работы может составлять до нескольких месяцев.

Если нужно "продлить жизнь" устройству - то незаметно для обьекта меняют батарейки. Всегда с трекером связано другое устройство, как правило это мобильный телефон, на который он с помощью вышек мобильного оператора передает всю информацию о передвижениях объекта, также как и мобильник.

Сейчас полиция пытается выяснить историю соединений треккера с головным устройством, чтобы вычислить его держателя. Однако, оперативники рассказывают, что чаще всего "головное устройство" - это мобильный телефон с так называемым нулевым IMEI -кодом, отследить привязку которого к местности по данным, которые хранятся у оператора практически невозможно.

Полиция квалифицировала находку под машиной Арахамии по ч.1 ст.182 УК Украины - Нарушение неприкосновенности частной жизни. Это не тяжкое преступление, за которое предусмотрено максимальное наказание до 3 лет ограничения свободы. Более интересен мотив этих действий.

В режиме off records в полиции допускают, что такая находка за день до голосования на местных выборах очень похожа на предвыборный пиар самого политика. Ведь если бы кому-то понадобилось отслеживать передвижения Арахамии, вполне логично было бы в этом случае получить и более детальную информацию о его встречах. К примеру, реальные заказчики слежки могли бы раскошелиться и на "частную наружку".

Даже если бы и решили пустить в ход треккер, то как правило в них используют сим-карты иностранных (к примеру прибалтийских) операторов, чтобы невозможно было раскрыть историю соединений. К тому же совершенно невозможно по треккеру понять - машина ездит с Арахамией на борту или он пересел в другой автомобиль, что у политиков сплошь и рядом. Поэтому использование этого девайса в противоправных целях выглядит уж очень нелогично.

Да и сомнительно то, как нашел устройство политик. Треккер в большинстве случаев цепляют к днищу автомобиля и выявить его можно только подняв машину подъемником на СТО.

Арахамия же говорит, что у него сработал датчик давления в шинах. Ну не могли же треккер прицепить к диску колеса. На скорости он бы вылетел при первых же минутах движения.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 24 октября нашел в своей машине устройство слежения.

Это произошло в "день тишины" перед местными выборами, когда страница Зеленского в Instagram стала недоступной и выдавала сообщения об ошибке.