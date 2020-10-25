Карта распространения коронавируса по регионам Украины. Фото: Страна

В воскресенье, 25 октября, министерство здравоохранения Украины показало свежую статистику распространения коронавируса по регионам страны.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, по данным на утро воскресенья, 25 октября, в Украине подтвердились 6 391 новый случай заражения коронавирусом.

Вот данные по заражениям в областях Украины:

  • Винницкая область - 9 244 случая;

  • Волынская область - 12 222 случая;

  • Днепропетровская область - 12 916 случаев;

  • Донецкая область - 8 508 случаев;

  • Житомирская область - 12 188 случаев;

  • Закарпатская область - 12 972 случая;

  • Запорожская область - 7 972 случая;

  • Ивано-Франковская область-18 292 случая;

  • Кировоградская область - 2 028 случаев;

  • Киев - 34 054 случая; 

  • Киевская область - 14 544 случая;

  • Львовская область - 27 273 случая;

  • Луганская область - 3 169 случаев;

  • Николаевская область - 6 935 случаев;

  • Одесская область - 21 831 случай;

  • Полтавская область - 7 876 случаев;

  • Ровенская область - 17 469 случаев;

  • Сумская область - 10 403 случая;

  • Тернопольская область - 19 050 случаев;

  • Харьковская область - 32 772 случая;

  • Херсонская область - 3 141 случай;

  • Хмельницкая область - 13 300 случаев;

  • Черновицкая область - 19 405 случаев;

  • Черкасская область - 8 034 случая;

  • Черниговская область - 7 900 случаев.

Минздрав показал карту распространения коронавируса по регионам. Скриншот: Telegram/Коронавирус_инфо

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.

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