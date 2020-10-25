Минздрав показал свежую статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 25 октября
В воскресенье, 25 октября, министерство здравоохранения Украины показало свежую статистику распространения коронавируса по регионам страны.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Так, по данным на утро воскресенья, 25 октября, в Украине подтвердились 6 391 новый случай заражения коронавирусом.
Вот данные по заражениям в областях Украины:
- Винницкая область - 9 244 случая;
- Волынская область - 12 222 случая;
- Днепропетровская область - 12 916 случаев;
- Донецкая область - 8 508 случаев;
- Житомирская область - 12 188 случаев;
- Закарпатская область - 12 972 случая;
- Запорожская область - 7 972 случая;
- Ивано-Франковская область-18 292 случая;
- Кировоградская область - 2 028 случаев;
- Киев - 34 054 случая;
- Киевская область - 14 544 случая;
- Львовская область - 27 273 случая;
- Луганская область - 3 169 случаев;
- Николаевская область - 6 935 случаев;
- Одесская область - 21 831 случай;
- Полтавская область - 7 876 случаев;
- Ровенская область - 17 469 случаев;
- Сумская область - 10 403 случая;
- Тернопольская область - 19 050 случаев;
- Харьковская область - 32 772 случая;
- Херсонская область - 3 141 случай;
- Хмельницкая область - 13 300 случаев;
- Черновицкая область - 19 405 случаев;
- Черкасская область - 8 034 случая;
- Черниговская область - 7 900 случаев.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.