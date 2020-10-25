Во Львове на одном из избирательных участков уже проголосовал премьер-министр Денис Шмыгаль с семьей.

Об этом сообщает Украина 24 в Telegram. Судя по опубликованным фото, политик голосовал с женой и дочерью. Все были в защитных медицинских масках.

После голосования премьер-министр Украины сообщил журналистам, что считает репрезентативным инициированный президентом Владимиров Зеленским опрос на выходе из избирательных участков.

"Этот опрос очень репрезентативный. Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми", - сказал он.

Ранее "Страна" публиковала список кандидатов в мэры и партий в местные советы.

Напомним, сегодня в Украине проходят местные выборы, "Страна" следит за ходом голосования в обновляемом материале.