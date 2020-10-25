Подразделения азербайджанской армии уничтожили боевую технику армянских вооруженных сил и продвинулись в трех районах в ходе боев в зоне карабахского конфликта.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

"В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью", - говорится в сообщении.

Подразделения азербайджанской армии в частности уничтожили два танка, два БМП, четыре гаубицы Д-30, семь единиц автомобильной техники и продвинулись вперед на позиции в Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском районах. Военнослужащие Армении обстреливали азербайджанскую армию из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек.

Напомним, посольство США предупредило о готовящихся атаках и похищениях иностранцев в Баку.

Ранее Азербайджан заявил об уничтожении самолета Армении в Карабахе, однако Ереван все отрицает.

Также "Страна" писала о ом, что президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие Турции или других иностранных государств в конфликте в Нагорном Карабахе.