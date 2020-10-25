В воскресенье, 25 октября, стало известно о смерти председателя правления концерна Samsung Ли Гон Хи в Южной Корее.

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, последние шесть лет мужчина испытывал проблемы с сердцем, из-за чего беспрерывно находился в госпитале.

Ли Гон Хи - богатейший человек Южной Кореи. Именно под его руководством концерн Samsung превратился на одного из крупнейших игроков на рынке электроники.

При этом его критиковали за непрозрачные методы управления и сомнительное распределение капитала между членами своей семьи. В последнее время он редко появлялся на публике, а де-факто концерном руководил его сын - вице-президент Samsung Ли Джэ Ён.

Напомним, Южнокорейский технологический гигант Samsung инвестирует около $2 млрд в строительство фармацевтического завода под названием Super Plant, который станет крупнейшим подобным производством в мире. Окончание работ ожидается в 2022 году.

Так же "Страна" рассказывала, что представители компании Samsung прокомментировали проблемы, которые возникли у владельцев "умных" телевизоров в Украине и ряде других стран с начала этого года.