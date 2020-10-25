В Киеве на автобусной остановке жилмассива Троещина 24 октября нашли нашли тело женщины со следами множественных побоев и сумкой на шее.

Об этом сообщает "Информатор Киев".

Тело женщины нашли ранним утром за конструкцией автобусной остановки по улице Закревского, 9. Рядом с трупом была сумка с документами. На данный момент установлено, что погибшая 1974 года рождения, на момент смерти ей было 46 лет. Верхняя одежда и нижнее белье на женщине были разорваны. Как пишет издание, по предварительной информации, женщина была изнасилована.

Кроме того, на шее умершей была сумка. Судя по следам удушения, ее задушили именно сумкой. На месте преступления также обнаружены женские волосы, которые очевидно преступники срезали со своей жертвы.

На месте происшествия работала полиция, следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи. Расследование продолжается.

Как сообщала "Страна", в августе этого года на Троещине ревнивый муж бросил гранаты в магазин, где была его жена, и покончил с собой.

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А подозреваемому в попытке изнасилования журналистки "Интера" в поезде суд продлил арест без залога.