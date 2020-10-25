В Харьковской области по состоянию на 08:20 не работал один участок в Дергачевском районе. Еще два в Изюмском районе открылись с незначительным опозданием. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место направлена следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области

Как выяснилось, два избирательных участка в Изюмском районе области не открылись вовремя из-за отсутствия бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского горсовета. Информация об этом зарегистрирована в Едином учете Изюмского отдела полиции. По состоянию на 8:10 эти участки уже начали работу сразу после получения бюллетеней.

Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий привлечено около 5 000 правоохранителей, еще порядка 1 200 работников задействованы на патрулировании.

По информации пресс-службы Харьковской ОГА, в области 1664 избирательных участка. В 08:45 на сайте полиции появилась информация о том, что все участки открылись в 08:30, однако проверка продолжается.

Напомним, с 08:00 до 20:00 в Украине проходят местные выборы, "Страна" следит за ходом избирательного процесса в обновляемом материале.

У избирательных участков волонтеры в черно-белых манишках и с картонными коробками проводят опрос президента Владимира Зеленского.