Сегодня в Беларуси оппозиция обещает "решительное наступление" на президента Александра Лукашенко.

Ультиматум ему еще две недели назад поставила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. И сегодня его срок истекает. Бацька условий очевидно не исполнил - с должности не ушел и тюрьмы не открыл.

Но пока реалистичность угроз Тихановской под вопросом. Учитывая, что весь октябрь акции Беломайдана последовательно затухали, непонятно, сумеет ли оппозиция снова вдохнуть жизнь в свои протесты.

Разбирались, чего ждать от акции "Народный ультиматум".

Ультиматум Тихановской

13 октября лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая считает себя президентом Беларуси, дала Лукашенко две недели, выдвинув ему ультиматум с тремя условиями.

Она заявила, что до 25 октября Бацька должен уйти из власти, предварительно выпустив оппозиционеров из тюрем и убрав с улиц ОМОН. В противном случае с понедельника оппозиция начнет блокировать дороги по всей стране, а также грозит остановить заводы в режиме общенациональной забастовки.

"Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа, то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября", - заявила Тихановская.

Интересно, что столь резкое заявление прозвучало после общения Лукашенко с арестованными членами оппозиции в СИЗО КГБ.

Это была заявка на раскол оппозиционного лагеря со стороны властей. Что, видимо, у Тихановской сочли угрозой и решили анонсом новой "суперакции" скрепить единство в антилукашенковских рядах.

Через три дня после ультиматума власти Беларуси объявили Тихановскую в международный розыск. Заявляя, что она предпринимает действия, направленные на подрыв национальной безопасности.

То есть ответ на требования бывшей кандидатки был красноречивым.

Какими будут новые акции Беломайдана

С момента ультиматума протесты в Беларуси были не слишком массовыми, но довольно ожесточенными. Было видно, что на улицах остался "заряженный" актив, который настроен на любые виды противостояния. Впрочем, силовое превосходство властей было очевидным.

И вот, оппозиция назначила свои акции на 25 и 26 октября - время истечения ультиматума Тихановской. В соцсетях начали распространять характерные плакаты-анонсы:

Акция "Народный ультиматум" начнется в воскресенье в 14:00.

"Минск соберется в центре. Города по всей стране, в которых сложно собраться из-за бандитизма карателей – поддержите флагами, локальными акциями и цепями солидарности по районам", - говорится в заявлении телеграм-канала "Нехта", признанного в Беларуси экстремистским.

Мероприятие запланировано в виде марша. То есть формат традиционный для воскресных шествий оппозиции, без каких-либо новаций.

Интересно, что 25 октября - знаковая дата не только для оппозиции. Дело в том, что это последний день, до которого власти собирают предложения общества по новой конституции Беларуси. Изменение основного закона - это условие, которое Лукашенко озвучил для перевыборов президента.

Вчера Координационный совет оппозиции заявил, что менять конституцию сейчас не нужно, процессы, запущенные правительством, преждевременны. Что сначала должен уйти Лукашенко. То есть сторонники Тихановской сопротивляются тому, чтобы перевыборы прошли по сценарию властей.

Это значит, что марш оппозиции будет подспудно и против конституционного процесса, начатого Лукашенко.

Как говорил сам Бацька, функции президента в итоге этих изменений могут уменьшиться. Что может стать компромиссным вариантом по транзиту власти в стране. Но вряд ли при этом оппозиция сможет прорваться в исполнительную власть. Что и вызывает ее неприятие изменений.

Ответ Лукашенко

Одним из противоходов правительства страны должен был стать параллельный митинг в поддержку Лукашенко. Его собиралась организовать Федерация профсоюзов.

Но 23 октября президент заявил, что лучше не проводить его - есть угроза коллапса на улицах Минска.

По словам Лукашенко, он позвонил премьеру Роману Головченко и попросил его "посоветоваться" с губернаторами. "Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс", - заявил он, отметив, что на мероприятие выразили желание приехать около 250–300 тысяч участников со всей страны.

"Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну 15 тысяч меня увидят", - объяснил Александр Лукашенко. Также он добавил, что часть участников его митинга - пожилые люди, а это опасно и с точки зрения коронавируса.

Одновременно коммунальщики в Минске разобрали сцену на Октябрьской площади, которая должна была стать средоточием провластной акции.

Почему приняли такое решение - сказать трудно. Оппозиция утверждает, что власти не смогли собрать людей на митинг. Что выглядит не слишком реалистично: опыт предыдущих "Бацькамайданов" показывает, что на эти митинги собиралось приличное количество народу (хоть и не так много, как у оппозиции).

Другое объяснение - власти готовятся к противодействию акциям оппозиции, которые могут пойти по непредсказуемому сценарию. И два параллельных митинга могут создать путаницу и давку в городе. Плюс на охрану "Бацькамайдана" нужно выделять дополнительных силовиков, которые пригодятся для контроля основного - оппозиционного - марша.

Если принимались во внимание именно эти соображения, то скорее всего у Лукашенко готовятся либо к масштабным акциям оппозиции, либо к жестокому противостоянию с отдельными ее группами.

Чего ждать в Беларуси 25-26 октября?

Оппозиция в последние недели больших прорывов на уличном фронте продемонстрировать не могла. Белорусы устали от протестов, к тому же на улицах стало холоднее. Да и силовое давление на участников акций не прекращается.

Также провалилась прежняя стратегия устроить национальную забастовку - поэтому есть сомнения, что и новая стачка будет масштабной.

Многим оппозиционерам за два месяца протестов стало понятно, что Лукашенко никуда не уйдет. И вероятность его устранения из власти на данный момент равняется нулю. А перерождение маршей в революцию чревато большой кровью. Что отталкивает от протестов нерадикальную часть населения.

Причем заметно, что в мире хотя и говорят о нелегитимности переизбрания Бацьки, но дела с ним ведут. Так, вчера ему позвонил глава Госдепартамента США Майк Помпео. Речь шла об освобождении гражданина Штатов, который работал на оппозицию.

Показательно, что этот разговор состоялся накануне акций в Минске. То есть скорее всего они обсуждались. Правда, неизвестно, в каком именно ключе.

Единственным моментом, который может раскачать акции до прежнего уровня - это подготовка, которую вели оппозиционеры почти две недели. А также риторика организаторов протеста, которые дают понять, что сегодняшний Беломайдан - это едва ли не последний шанс повлиять на власть.

Неизвестно, будет ли принято решение перевести протест в силовую фазу - со штурмом зданий и нападениями на силовиков, как это было в Украине.

Такой вариант исключать нельзя и силовики к нему готовятся.

Также интересно, что за сутки до акций американское посольство в Минске призвало своих сограждан, живущих в Беларуси, запасаться едой и лекарствами.

Если же все пройдет, как обычно, сегодняшний протест мало что изменит. И будет выглядеть очередной (и возможно последней) попыткой реанимировать Беломайдан до наступления серьезных холодов.