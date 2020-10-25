Опрос президента Украины Владимира Зеленского на входе в избирательные участки проводят волонтеры в черно-белых манишках с надписью "5 питань від президента" ("5 вопросов от президента", - с укр.). "Страна" следит за ходом избирательного процесса в обновляемом материале.

"Мы будем работать до 20:00. На улице. Насколько мне известно, нас будет двое. Где второй напарник - я не знаю. Всякое бывает. Всю информацию мне пишут в чат", - заявил волонтёр.

После этого парень попросил журналиста "Страны" его сфотографировать, фото отправил в телеграмм чат. Он также сказал, что пошёл волонтёром так как нужна работа, но сколько платят не сказал.

"К сожалению, не могу ответить на этот вопрос", - сказал волонтёр.

Однако, "Страна" выяснила эти данные.

По неофициальной информации им платят 1 200 гривен в день. С учётом того, что опрос будет всего на 30 тысячах участках и на каждом участке по двое волонтёров, то только расходы на оплату их труда составят 72 миллиона гривен. А ещё ж расходы на экипировку, урны, печать опросных листов.

Поэтому всего стоимость опроса потянет на 100 миллионов гривен. Расходы по его проведению взяла на себя партия "Слуга народа".

Как сообщала "Страна", сегодня в Украине проходят местные выборы 2020 по новому избирательному законодательству и новым бюллетеням.

Напомним, у Зеленского еще вчера показали, как будут выглядеть волонтеры. Интервьюерам запрещено проводить агитацию и находится на территории избирательного участка. Время их работы: с 08:00 до 20:00. У волонтеров будет четыре перерыва по 15 минут.