В Азовском море продолжается поисковая операция после взрыва на борту танкера "Генерал Ази Асманов" с 13 членами экипажа на борту. Предварительно ищут трех россиян: боцмана, 19-летнего матроса и 23-летнего практиканта.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По информации агентства, весь экипаж танкера состоял из россиян. "В Азовском море, после взрыва, произошел пожар на российском нефтяном танкере, спасатели ищут трех членов экипажа", - говорится в сообщении.

Кроме того, источник сообщил, что на поиски в ближайшие часы планируют привлечь вертолет Ми-8. Он вылетит из аннексированного Россией Симферополя. Еще два вертолета должны направить чуть позже 25 октября.

Напомним, у входа в Керченский пролив в Азовском море загорелся танкер "Генерал Ази Асланов", после чего из-за паров нефти произошло два взрыва и судно накренилось. Известно, что на борту было 13 человек. Сначала сообщалось о спасении шести человек, еще трое выпрыгнули за борт в момент взрыва в отсеке для нефтепродуктов. Затем стало известно, что мимо проплывало судно и спасло 10 членов экипажа "Генерала Ази Асланова", о судьбе еще троих пока что неизвестно.