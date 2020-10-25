По состоянию на утро воскресенья, 25 октября (когда в стране проходят местные выборы - Ред.) в Украине подтвердилось еще 6 088 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 343 498 человек.

Добавим так же, что вчера, 24 октября в Украине общее число зараженных достигло показателя в 337 410 человек. И было выявлено 7 014 новых зараженных за сутки.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 6 391 пациентов с этим диагнозом (+ 102 за сутки). Выздоровели уже 139 755 человек. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет197 352 человека (+ 5 986 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, мы сообщали мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом

Так же "Страна" рассказывала о том, что Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса.