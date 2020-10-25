В Украине 25 октября, с 08:00 до 20:00 проходят местные выборы. Украинцы будут избирать депутатов местного, районного или областного советов, а также глав территориальных громад.

"Страна" следит за ходом избирательного процесса в обновляемом материале.

Сейчас на избирательных участках уже все готово к выборам. На участках дежурят полицейские они сообщили, что волонтеры "вопросы от Зеленского" ещё не пришли.

На одном из избирательных участков на Позняках, уже дождались старта голосования первые избиратели. "Я пришла сейчас, потому что людей меньше. А потом будут проветривать, пускать по 10 человек. А оно мне нужно, что потом три часа здесь ждать. Поэтому пришла утром, проголосую и до свидания", - сообщила "Стране" киевлянка Светлана Михайловна.

Как сообщала "Страна", в Борисполе задержали подозреваемого в подкупе избирателей на местных выборах, им грозит 4 до 6 лет тюрьмы.

Также мы писали про обыски в "Азове" и Нацкорпусе накануне выборов. Полиция обнаружила оружие и наркотики. Готовились провокации на выборах.