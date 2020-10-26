Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 26 октября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 26 октября. За последние сутки заразилось еще 5 426 человек, излечилось 1 029 пациентов и скончалось 73.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 9 401 случай;
- Волынская область - 12 403 случая;
- Днепропетровская область - 13 144 случаи;
- Донецкая область - 8 701 случай;
- Житомирская область - 12 533 случая;
- Закарпатская область - 13 144 случая;
- Запорожская область - 8 132 случая;
- Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;
- Кировоградская область - 2 114 случаев;
- Киев - 34 362 случаи;
- Киевская область - 14 845 случаев;
- Львовская область - 27 608 случаев;
- Луганская область - 3 233 случая;
- Николаевская область - 7 069 случаев;
- Одесская область - 22 179 случаев;
- Полтавская область - 8 056 случаев;
- Ровенская область - 17 730 случаев;
- Сумская область - 10 605 случаев;
- Тернопольская область - 19 261 случай;
- Харьковская область - 33 250 случаев;
- Херсонская область - 3 236 случаев;
- Хмельницкая область - 13 482 случаи;
- Черновицкая область - 19 728 случаев;
- Черкасская область - 8 147 случаев;
- Черниговская область - 7 971 случай.
Напомним, после того, как в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование в Министерстве здравоохранения рассказали, что с сегодняшнего дня, 26 октября, "красный" уровень эпидемической опасности действует в 100 административных единицах.
Как сообщала "Страна", в Киевской области приняли решение, что школы, которые находятся в красных зонах, будут переведены на дистанционную форму обучения после осенних каникул. Всего в регине 703 школы.
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