Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 26 октября. За последние сутки заразилось еще 5 426 человек, излечилось 1 029 пациентов и скончалось 73. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Винницкая область - 9 401 случай;
  • Волынская область - 12 403 случая;
  • Днепропетровская область - 13 144 случаи;
  • Донецкая область - 8 701 случай;
  • Житомирская область - 12 533 случая;
  • Закарпатская область - 13 144 случая;
  • Запорожская область - 8 132 случая;
  • Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;
  • Кировоградская область - 2 114 случаев;
  • Киев - 34 362 случаи;
  • Киевская область - 14 845 случаев;
  • Львовская область - 27 608 случаев;
  • Луганская область - 3 233 случая;
  • Николаевская область - 7 069 случаев;
  • Одесская область - 22 179 случаев;
  • Полтавская область - 8 056 случаев;
  • Ровенская область - 17 730 случаев;
  • Сумская область - 10 605 случаев;
  • Тернопольская область - 19 261 случай;
  • Харьковская область - 33 250 случаев;
  • Херсонская область - 3 236 случаев;
  • Хмельницкая область - 13 482 случаи;
  • Черновицкая область - 19 728 случаев;
  • Черкасская область - 8 147 случаев;
  • Черниговская область - 7 971 случай.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, после того, как в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование в Министерстве здравоохранения рассказали, что с сегодняшнего дня, 26 октября, "красный" уровень эпидемической опасности действует в 100 административных единицах.

Как сообщала "Страна", в Киевской области приняли решение, что школы, которые находятся в красных зонах, будут переведены на дистанционную форму обучения после осенних каникул. Всего в регине 703 школы. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.