В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 26 октября. За последние сутки заразилось еще 5 426 человек, излечилось 1 029 пациентов и скончалось 73.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 9 401 случай;

Волынская область - 12 403 случая;

Днепропетровская область - 13 144 случаи;

Донецкая область - 8 701 случай;

Житомирская область - 12 533 случая;

Закарпатская область - 13 144 случая;

Запорожская область - 8 132 случая;

Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;

Кировоградская область - 2 114 случаев;

Киев - 34 362 случаи;

Киевская область - 14 845 случаев;

Львовская область - 27 608 случаев;

Луганская область - 3 233 случая;

Николаевская область - 7 069 случаев;

Одесская область - 22 179 случаев;

Полтавская область - 8 056 случаев;

Ровенская область - 17 730 случаев;

Сумская область - 10 605 случаев;

Тернопольская область - 19 261 случай;

Харьковская область - 33 250 случаев;

Херсонская область - 3 236 случаев;

Хмельницкая область - 13 482 случаи;

Черновицкая область - 19 728 случаев;

Черкасская область - 8 147 случаев;

Черниговская область - 7 971 случай.

Напомним, после того, как в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование в Министерстве здравоохранения рассказали, что с сегодняшнего дня, 26 октября, "красный" уровень эпидемической опасности действует в 100 административных единицах.

Как сообщала "Страна", в Киевской области приняли решение, что школы, которые находятся в красных зонах, будут переведены на дистанционную форму обучения после осенних каникул. Всего в регине 703 школы.