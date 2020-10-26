Частое употребление колбасных изделий может негативно сказаться на здоровье человека из-за сомнительного состава некоторых колбас.

Об этом врач-гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала в интервью "Комсомольской правде".

"Мяса в колбасе, в лучшем случае, до 40%. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и т.д. Остальное - соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители", - рассказала она.

По ее словам, нитриты, которые используют для придания продукту розового цвета, вызывают рак. А содержащиеся в колбасе фосфаты провоцируют развитие остеопороза и рахита.

Поэтому Мазько порекомендовала людям, страдающим от болезней желудка и кишечника полностью отказаться от употребления колбасы. Здоровым же людям, которые любят этот продукт, также необходимо смотреть на состав колбасного изделия. Однако лучше, конечно, будет приготовить домашнюю колбасу из натуральных ингредиентов.

Напомним, в Украине питание в школьных столовых будет без колбас, сосисок, сладких газированных напитков, полуфабрикатов, других технологически обработанных мясных и рыбных блюд. В Украине разработали порядок организации питания детей в учебных заведениях и в детских учреждениях оздоровления и отдыха.

Как сообщала "Страна", в микроавтобусе жителя Ивано-Франковской области при пересечении пункта пропуска "Шегини - Медика" нашли 250 кг колбасы, которую тот получил в виде зарплаты.