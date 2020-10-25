В компании Coca-Cola заявили о сокращении производства около половины наименований собственной продукции на территории США.

Об этом сообщает Business Insider.

Так, на рынок больше не будут поступать такие напитки, как Powerade, Smart Water, Tab, Zico и Odwalla. Однако в компании отметили, что начнут создавать "новые категории напитков".

Известно лишь, что наиболее интересны покупателям напитки вроде Coca-Cola, Sprite и Fanta. Является ли это единственной причиной такого решения или ограничение производства может быть связано с карантином, неизвестно.

В Coca-Cola также добавили, что в российском сегменте названные напитки не исчезнут из-за их популярности.

"В частности, бренд Powerade из России никуда не уходит", - добавили в компании.

Напомним, с 25 февраля 2019 года компания Coca-Cola впервые за 10 лет запустила в продажу новый напиток со вкусом апельсина и ванили - Orange Vanilla Coke. Напиток появится в двух вариантах: с сахаром и без. "У поклонников Coca-Cola, ищущих разнообразие, скоро появится новый, еще не знакомый вкус. Orange Vanilla Coke и Orange Vanilla Coke Zero Sugar - первые за последние десять лет инновационные вкусовые добавки Coca-Cola - появятся в магазинах 25 февраля в различных упаковочных вариантах", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", город-государство Сингапур планирует запретить рекламу напитков с повышенным содержанием сахара. Такое заявление сделал министр здравоохранения Эдвин Тонг