В Борисполе сообщили о подозрении 27-летнему местному жителю, которого уличили в попытке подкупить избирателей на местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, 21 октября он предложил своему знакомому за деньги подыскивать местных жителей с целью их подкупа за голосование в пользу одного из кандидатов в депутаты Бориспольской ОТГ.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателей), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи за подкуп избирателей предусматривает тюремное заключение от 2 до 6 лет лишения свободы.

Досудебное следствие продолжается.

Ранее "Страна" разбиралась, что будет с курсом гривны после местных выборов. Люди активно скупают доллар, а иностранцы выводят капиталы.

Напомним, что нужно знать перед голосованием 25 октября.