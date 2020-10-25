Боголюбов через суд требует признать его собственником трети акций "ПриватБанка"
Бывший совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов через Хозяйственный суд пытается оспорить национализацию банка, подав несколько исков против Кабинета министров, Министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и даже нынешнего руководства самого "ПриватБанка".
Соответствующие судебные дела размещены в судебном реестре.
Так, в деле №910/15738/20 Боголюбов просит суд определить уставной капитал Приватбанка в размере 21, 256 миллиардов гривен, как это было до национализации банка. Также он требует вернуть свою долю акций, которую указывает в размере 33,2525%. Сейчас в госреестре указан объем уставного капитала ПриватБанка на сумму 206,06 миллиардов гривен, а все его акции принадлежат государству, то есть, юридически - Кабинету министров Украины.
В другом деле №910/15734/20 Боголюбов просит суд потребовать с Кабмина 33,2525% от общего количества выпущенных акций "ПриватБанка", которые принадлежали Боголюбову по состоянию на 18.12.2016 и обязать "Укрэксимбанк" списать эти акции со счета в ценных бумагах государства на счет Боголюбова в депозитарном учреждении ООО "Солид Днепр".
Кроме того, в деле №910/15739/20 Боголюбов требует признать его права собственности на банк. А в деле №910/15737/20 Боголюбов требует "признать недействительным с момента заключения договора купли-продажи акций в части".
Отметим, на 26 ноября этого года назначено рассмотрение иска бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского о признании национализации банка незаконной. На этот раз будут рассматривать жалобу Минфина на решение Окружного суда.
Согласно так называемому "Антиколомойському" закону, который был принят Верховной Радой в мае по настоянию МВФ, если суд отменит решение НБУ о денационализации банка, финучреждение не может быть возвращена экс-владельцам, однако они в судебном порядке может претендовать на компенсацию от государства.
Напомним, 8 сентября Верховный суд остановил исполнение "Приватбанком" постановления о взыскании с него $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов.
Как сообщала "Страна", Кабмин решил докапитализировать государственный Укрэксимбанк (Киев) на 6,8 млрд грн. С этой целью Министерство финансов поручается выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на указанную сумму сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых.