Бывший совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов через Хозяйственный суд пытается оспорить национализацию банка, подав несколько исков против Кабинета министров, Министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и даже нынешнего руководства самого "ПриватБанка".

Соответствующие судебные дела размещены в судебном реестре.

Так, в деле №910/15738/20 Боголюбов просит суд определить уставной капитал Приватбанка в размере 21, 256 миллиардов гривен, как это было до национализации банка. Также он требует вернуть свою долю акций, которую указывает в размере 33,2525%. Сейчас в госреестре указан объем уставного капитала ПриватБанка на сумму 206,06 миллиардов гривен, а все его акции принадлежат государству, то есть, юридически - Кабинету министров Украины.

В другом деле №910/15734/20 Боголюбов просит суд потребовать с Кабмина 33,2525% от общего количества выпущенных акций "ПриватБанка", которые принадлежали Боголюбову по состоянию на 18.12.2016 и обязать "Укрэксимбанк" списать эти акции со счета в ценных бумагах государства на счет Боголюбова в депозитарном учреждении ООО "Солид Днепр".

Кроме того, в деле №910/15739/20 Боголюбов требует признать его права собственности на банк. А в деле №910/15737/20 Боголюбов требует "признать недействительным с момента заключения договора купли-продажи акций в части".

Отметим, на 26 ноября этого года назначено рассмотрение иска бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского о признании национализации банка незаконной. На этот раз будут рассматривать жалобу Минфина на решение Окружного суда.

Согласно так называемому "Антиколомойському" закону, который был принят Верховной Радой в мае по настоянию МВФ, если суд отменит решение НБУ о денационализации банка, финучреждение не может быть возвращена экс-владельцам, однако они в судебном порядке может претендовать на компенсацию от государства.

Напомним, 8 сентября Верховный суд остановил исполнение "Приватбанком" постановления о взыскании с него $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов.

Как сообщала "Страна", Кабмин решил докапитализировать государственный Укрэксимбанк (Киев) на 6,8 млрд грн. С этой целью Министерство финансов поручается выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на указанную сумму сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых.