Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик получит за бой с британским оппонентом Дереком Чисорой, который состоится 31 октября, в два с половиной раза меньше, чем соперник. Гонорары обоим бойцам урезали из-за карантина.

Об этом сообщает totalsportal.com.

Так, изначально Усик должен был получить 2,9 миллиона долларов за бой, Чисора - 9 миллионов. Однако, так как из-за карантина поединок будет проведен без зрителей, бюджет пришлось урезать. Теперь украинец получит всего два миллиона долларов, а его оппонент - 5,2.

Накануне сообщалось, что бой между Усиком и Чисорой может пройти на арене O2 в Лондоне или в "Бойцовском саду" в пригороде британской столицы.

Напомним, украинский боксер Александр Усик поделился видео с подготовки к бою с Дереком Чисорой, который официально утвержден на 31 октября. "Тяжелая работа. Я иду за тобой", - написал он под публикацией, обращаясь к британскому сопернику Дереку Чисоре.

Как сообщала "Страна", поединок между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой запланирован на 31 октября. Для нашего спортсмена это будет второй выход на ринг в данном дивизионе. В случае победы он станет обязательным претендентом на пояс WBO, который принадлежит Энтони Джошуа.