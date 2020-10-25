В ВОЗ зафиксировали новый рекорд по суточному количеству новых заболевших коронавирусом. Фото: pikist

В субботу, 24 октября, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ВОЗ.

Всего в мире за последние сутки выявлено 465 322  новых случая заболевания Covid-19. Самое большое количество заболевших за сутки в США, Индии и Бразилии.

Согласно последним данным в мире выявлено 42,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 1,1 миллиона человек умерли за время пандемии, а выздоровели - более 28,6 миллиона.

В Украине, по состоянию на утро субботы 24 октября подтвердилось еще 7 014 новых случаев заражения коронавирусом. А общее число заболевших  достигло отметки в 337 410 человек. 

Также сообщалось, что мэр Киева, Виталий Кличко инфицирован коронавирусом. В связи с чем городской глава ушел на самоизоляцию и призвал граждан не пренебрегать правилами и не игнорировать угрозу пандемии.

 

 

 

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