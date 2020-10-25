Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов со слезами на глазах заявил о конце своей карьеры, так как обещал матери не выходить в октагон без отца.

Об этом сообщает "РИА Новости" в Telegram.

"Это был мой последний бой... Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой. Я простой парнишка из горного села. Мы с отцом шли. Я не знал, что может так все на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте с ними. У меня остался один родитель - мама, я хочу уделить ей время", - сказал он после боя.

Отметим, это 29-я победа россиянина в смешанных единоборствах, за всю его карьеру не было ни одного поражения. На этот раз Хабиб впервые участвовал в бое без поддержки своего отца и тренера, который скончался от осложнений коронавируса.

По окончанию боя Нурмагомедов не сдержал слез.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил в бое года UFC 254 американца Гейджи в легком весе. Он провёл успешный приём в партере "треугольник", зажав соперника ногами во втором раунде. Бой проходил в Абу-Даби.

Как сообщала "Страна", Хабиб Нурмагомедов сегодня, 24 октября, впервые за год вышел в октагон с Джастином Гейджи после смерти отца и тренера в одном лице, Абдулманапа Нурмагомедова, от коронавируса.