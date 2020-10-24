Посол Франции отозван из турецкой столицы Анкары для консультаций после того, как Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику".

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом турецкий президент отреагировал на идею французского коллеги построить в стране "просвещенный ислам", "освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал политику французского лидера Эммануэля Макрона за продвижение идеи "просвещенного ислама", которая в действительности, по мнению Эрдогана, ставит целью создание антиисламской системы. В своей речи президент Турции заявил, что главе Франции "требуется лечение психических расстройств".

"Возмущение и оскорбление - это не метод", - заявили в офисе Макрона.

Как сообщала "Страна", после нападения мусульманина на учителя в пригороде Парижа президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал план защиты светских ценностей страны от исламского радикализма.