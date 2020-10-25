Семья водителя Сергея Захарова, который погиб во время ДТП по вине известного актера Михаила Ефремова потребовала в гражданском иске новую компенсацию, назвав сумму, которую они потратили на похороны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката семьи потерпевших Александра Добровинского.

По словам юриста, актер должен выплатить его клиентам еще 111 тыс. рублей (около 40 тыс. гривен, - Ред), которые являются прямыми затратами на похороны.

Также Добровинский уточнил, что не будет отзывать соответствующие иски из суда из-за невыплаты части требуемой суммы и отметил, что Ефремов видел иск и мог ознакомиться с ним в СИЗО.

Напомним, 21 октября Михаил Ефремов выплатил почти 40 тысяч долларов компенсации семье погибшего в ДТП. И адвокат артиста заявлял, в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

Также сообщалось, что Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову с 8 лет до 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, после того как он выплатил компенсацию.