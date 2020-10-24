Стало известно, кем были моряки, которых пока не нашли сразу после взрыва нефтепродуктов на танкере, который загорелся в Керченском проливе.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В течение часа к поискам планируется подключить вертолет Ми-8, который вылетит из Симферополя. Еще два вертолета - из Крыма и Геленджика - присоединятся к поискам утром. Среди пропавших моряков - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант. Пока никого из них не нашли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, экипаж танкера состоит из россиян, сейчас продолжаются поиски троих моряков. Для этого планируется привлечь авиацию.

В то же время в МЧС сообщили, что спасенные ранее 10 моряков находятся в хорошем состоянии, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, у входа в Керченский пролив в Азовском море загорелся танкер "Генерал Ази Асланов", после чего из-за паров нефти произошло два взрыва и судно накренилось. Известно, что на борту было 13 человек. Сначала сообщалось о спасении шести человек, еще трое выпрыгнули за борт в момент взрыва в отсеке для нефтепродуктов. Затем стало известно, что мимо проплывало судно и спасло 10 членов экипажа "Генерала Ази Асланова", о судьбе еще троих пока что неизвестно.

Как сообщала "Страна", отравление воды возле Халактырского пляжа на Камчатке могло произойти из-за утечки нефти из коммерческого судна. На данный момент течь нефтепродуктов устранена, однако принадлежность танкера пока установить не удалось.