Сегодня, 24 октября, состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, в ходе которого Лукашенко назвал Россию своим главным союзником.

Об этом сообщает белорусское издание "БелТА" со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

В сообщении говорится, что разговор состоялся по инициативе американской стороны и длился около получаса. Политики обсуждали ситуацию в мире в общем и внутриполитическую обстановку - и в Беларуси, и в США.

Отмечается, что во время разговора Лукашенко назвал Россию главным союзником Беларуси и упомянул поддержку, которую Москва оказывает в непростой политически период, не вмешиваясь при этом во внутренние дела Беларуси.

Затем Лукашенко заявил, что в случае если Польша, Литва или другие страны проявят внешнюю агрессию - Беларусь и Россия будут тоже будут реагировать. Но Майк Помпео в ответ отметил, что ни НАТО, ни другие страны для Беларуси угрозы не несут.

Также сообщается, что Лукашенко отметил, в Беларуси внимательно наблюдают за проходящей в США политической кампанией и пожелал успехов Дональду Трампу.

Напомним, что посольство США в Минске обратилось к своим гражданам, находящимся в Беларуси, с рекомендациями запастись едой, медикаментами и наличкой из-за того, что в воскресенье, 25 октября, истекает срок "ультиматума" Светланы Тихановской, в котором она пригрозила Лукашенко национальной забастовкой.

Также сообщалось, что в воскресенье, 18 октября, во время воскресной протестной акции "Партизанский марш" в Минске силовики открыли огонь в воздух резиновыми пулями.