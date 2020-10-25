Экс-нардеп Александр Онищенко и журналист Игорь Гужва не могут вернуться в Украину, несмотря на смену власти, так как не готовы идти на "договорняки".

Об этом предприниматель Александр Онищенко заявил в интервью Юлии Литвиненко на телеканале ZIK.

"Ситуация такая, что мое дело пытаются форсировать. Я вот сейчас посмотрю, что на политической арене осталось два эмигранта, которые не могут вернуться в Украину. Это я и журналист Гужва (Игорь Гужва - главный редактор интернет-газеты "Страна" - Ред.). Причина в том, что мы не хотим договариваться с властью, мы не хотим платить за продажу уголовных дел, как это делают многие, кто вернулся", - сказал он.

Отметим, что ранее главред "Страны" Игорь Гужва прокомментировал почему до сих пор не закрыты сфабрикованные уголовные дела против него.

"Сфабрикованные уголовные дела против меня так и не закрыты. Хотя уже и депутаты от Радикальной партии рассказали как они фальсифицировались.

Просто изначально наша позиция заключалась в том, что мы не идём ни на какие договорняки.

Закрытие сфабрикованных дел - это не уступка и не услуга, которую мне кто-то может оказать в обмен на какие-то движения с моей стороны. Для меня такая постановка вопроса неприемлема.

Закрытие сфабрикованных и политически мотивированных дел - это необходимое действие, которое должны сделать власти, если хотят показать хоть какое-то движение к правовому государству.

И такое же необходимое действие - наказание виновных в фабрикации дел.

Причём речь, конечно же, идёт не только о делах против меня. Но и по другим журналистам и не только журналистам.

Не хотят власти и правоохранительные органы этого делать? Не видят необходимости? Ну что ж. Это очень показательно.

Ещё один штрих к общей картине происходящего в Украине.

Ну ничего. Прорвёмся. Страна будет меняться. В том числе и нашими усилиями", - написал Игорь Гужва на своей странице в ФБ.

Напомним, также в интервью Онищенко заявил, что президент Владимир Зеленский пришел во власть на доверии украинцев, на него возлагали большие надежды. Но он стал "вторым Порошенко".

Как сообщала "Страна", экс-нардеп Александр Онищенко заявил, что СБУ и НАБУ управляют из США, а президента Владимира Зеленского демократы и Сорос "обложили со всех сторон".