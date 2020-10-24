В субботу, 24 октября, посольство США в Азербайджане предупредило американцев и других иностранных граждан, которые находятся в Баку, о возможных террористических атаках против граждан Соединенных Штатов и других иностранцев.

Соответствующее заявление посольство Америки опубликовало на своем официальном сайте.

Сообщается, что по заслуживающим доверия данным в ближайшее время в Баку планируются террористически атаки против иностранцев и возможные похищения людей из отелей.

Посольство призывает американцев быть осторожными и бдительными, особенно в местах, где собираются иностранцы и избегать больших скоплений людей.

Напомним, сегодня, 24 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в конфликте в Нагорном Карабахе не участвуют вооруженные силы Турции или других иностранных государств. По его словам, на территории Азербайджана нет ни одного иностранного бойца.

Также "Страна" писала, что лидеры России, Франции и США призвали руководителей Армении и Азербайджана немедленно прекратить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.