Президент Владимир Зеленский пришел во власть на доверии украинцев, на него возлагали большие надежды. Но он стал "вторым Порошенко".

Об этом бывший нардеп и предприниматель Александр Онищенко заявил в интервью Юлии Литвиненко на телеканале ZIK.

"Для меня он был положительный президент, от которого ожидали большие надежды и люди верили. То есть, он зашел на лозунгах "закончить войну", поддержка русского языка. Население его поддержало на этих выборах, он обещал посадить Порошенко. Ни одного обещания он на сегодняшний день не выполнил, все свои обещания он забыл. Он вошел с Порошенко в союз, так же ведет свою политическую деятельность, рассчитывает на поддержку Запада, на МВФ, он полностью зависит от американского посольства и полностью выполняет все поручения, которые ему даются. То есть, он не стал независимым президентом и он не стал тем президентом, который мог бы попасть в историю страны как действительно справедливый и который заботится о народе", - рассказал он.

Также Онищенко считает, что, несмотря на обещания уйти после первого срока в случае поражения, Зеленский планирует остаться у власти.

Также бывший нардеп спрогнозировал положение дел в Украине в последующие несколько лет, учитывая нынешнее направлении внешней и внутренней политики властей.

"Прежде всего необходимо, чтобы в политике появился человек, которому будут доверять, который будет держать свое слово. Политика сегодняшней власти приведет Украину к коллапсу. Мы все дальше и дальше входим в зависимость от МВФ. Чем больше мы будем брать долгов, в тем худшем состоянии будет находиться страна. Народ будет беднеть, ситуация будет все хуже и хуже. Народ взбунтуется и в очередной раз будет свержение этой власти. Я надеюсь, что придет другая власть, которая сможет поднять экономическую ситуацию", - добавил Онищенко.

Напомним, "не стоит во всем повторять Петра Алексеевича". Что говорят в Сети о предвыборном интервью Зеленского.

Как сообщала "Страна", украинцы среди самых известных политиков больше всего связывают с коррупцией экс-президента Петра Порошенко, а также его партию "Евросолидарность". А вот обладателей безупречной репутации большая часть жителей страны назвать не может.