На Международной космической станции (МКС) в российском модуле "Звезда" продолжается утечка воздуха черзе трещинку, которую заклеили термостойким скотчем.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей.

В ночь с пятницы на субботу, 24 октября, экипаж закрыл люк в промежуточную камеру модуля "Звезда", из которой вытекает воздух. Сделано это было для контроля давления. У уже утром в субботу космонавт Сергей Рыжиков доложил, что за 13 часов давление упало с 732 до 685 миллиметров ртутного столба. Это означает, что есть скорость утечки достигает около 4 миллиметров в час.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.

Напомним, что ранее в NASA сообщили о двух возможных зонах утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Оба из них находятся в российском модуле "Звезда" - у аппаратуры широкополосной системы связи и в районе трубопроводов.

Также сообщалось, что для того чтобы проверить два отверстия на МКС, космонавты использовали зубные щетки. И это уже вторая утечка за последние два года.