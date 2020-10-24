В Минздраве напомнили об опасности и профилактике полиомиелита, который чрезвычайно опасен для маленьких детей, чьи родители на беспокоятся о вакцинации.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"24 октября - Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Это событие приурочено ко дню рождения Джонаса Солка - американского вирусолога, который создал инактивированную вакцину (ИПВ, англ. IPV) против полиомиелита. Успешное применение инактивированной (убитой) и оральной (живой) полиомиелитной вакцины (живая вакцина Сэбина, ОПС, англ. OPV) дало основания для создания в 1988 Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (ГИЛП)", - указано в сообщении.

Поэтому врачи решили напомнить, что полиомиелит - это острое инфекционное заболевание, которое через полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, зараженные пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый не вакцинированный человек - как ребенок, так и взрослый, но наиболее восприимчивы к вирусу дети в возрасте до пяти лет. Течение болезни сказывается на поражении центральной нервной системы и, как следствие, возникновении параличей, вплоть до летальных случаев.

По состоянию на 23 октября с начала 2020 года в Украине зарегистрировано 66 случаев острого течения болезни, в частности: в Днепропетровской области - 9, Киевской и Одесской областях - по 6, Волынской и Полтавской областях - по 5, в Херсонской и Запорожской областях - по 4, в Сумской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и Киеве - по 3 случая. В то же время, в Николаевской, Закарпатской и Черкасской области - по 2 случая, а в Харьковской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Кировоградской и Житомирской областях - по одному.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует повышать показатели вакцинации в странах, где происходят вспышки полиомиелита, а также путешественникам, которые регулярно посещают подобные территории.

Полиомиелит невозможно вылечить, но смертельно опасную болезнь можно предотвратить. Вакцинация - единственный надежный способ избежать болезни. Шесть доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни. В Украине есть эффективные вакцины в достаточном количестве, закупленные за государственный счет.

Вакцины являются бесплатными для детей. Даже если ребенок пропустил прививки по Календарю профилактических вакцинаций, он может наверстать упущенное бесплатно. Примечательно, что за 9 месяцев этого года лишь 59,6% детей на первом году жизни, требующих обязательных прививок, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита. Охват прививками в других возрастных категориях: 18 месяцев - 63,7%, 6 лет - 64,2%, 14 лет - 63,3%.

По оценкам ВОЗ, распространение вируса прекратится, если вакцинировать не менее 95% людей в стране.

Напомним, в Минздраве рассказали, почему важно делать детям прививки перед посещением школы, особенно в условиях пандемии коронавируса и вспышки полиомиелита в Украине, к которой и привело снижение вакцинации.

Как сообщала "Страна", по данным лабораторных центров, за минувшие восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость некоторыми инфекционными заболеваниями. Среди них лидируют кампилобактериальний энтерит и туляремия.