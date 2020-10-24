У входа в Керченский пролив в Азовском море загорелся танкер "Генерал Ази Асланов", после чего из-за паров нефти произошло два взрыва и судно накренилось. Известно, что на борту было 13 человек.

Об этом сообщает "РИА Новости" в Telegram со ссылкой на местное отделение МЧС и Росморречфлот.

Сначала сообщалось о спасении шести человек, еще трое выпрыгнули за борт в момент взрыва в отсеке для нефтепродуктов. Затем стало известно, что мимо проплывало судно и спасло 10 членов экипажа "Генерала Ази Асланова", о судьбе еще троих пока что неизвестно.

После Федеральное агентство морского и речного транспорта не исключило, что накренившийся после взрыва танкер может затонуть.

Напомним, отравление воды возле Халактырского пляжа на Камчатке могло произойти из-за утечки нефти из коммерческого судна. На данный момент течь нефтепродуктов устранена, однако принадлежность танкера пока установить не удалось.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский пообещал рассказать после проведения местных выборов, кто виноват в том, что танкер "Делфи" не могли убрать с одесского пляжа на протяжении долгого времени, и с какой политической партией эти люди связаны.