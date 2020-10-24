С начала пандемии коронавируса во Франции было зарегистрировано более миллиона пациентов с положительным тестом на это заболевание. Франция стала второй страной Европы, которая достигла этого печального рубежа.

Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья Франции.

Так, за последние сутки стало известно о 42 032 новых пациентах с коронавирусом, еще 184 человека скончались за этот же промежуток времени.

Общее число заражений коронавирусом во Франции возросло до 104 тыс. 107, а число смертей выросло до 34 тыс. 508.

Ранее в октябре, отметку в 1 млн случаев заражения преодолела другая западноевропейская страна - Испания.

Французские власти активно борются против распространения вируса. Так, в ночь на субботу комендантский час начнет действовать еще в 38 ее департаментах и Французской Полинезии.

Сейчас он уже действует в регионе Иль-де-Франс и еще в восьми городах страны, за первое нарушение грозит штраф в 135 евро, а за повторное нарушение - до 3,7 тыс. евро.

Напомним, в ожидании второй волны коронавируса страны опять закрываются на тотальный карантин. Повторный локдаун ввели в Ирландии и Чехии. В то же время все больше стран пытаются не допустить всеобщего карантина за счет более локальных мер и вводят "лайт-локдаун". Например, в Италии и Франции пока ограничились ночным комендантским часом.

Как сообщала "Страна", Европа защищается от новой волны коронавируса самыми жесткими мерами - вплоть до запрета ходить по улице без дела и комендантского часа. Мы выяснили в каких странах введены самые суровые требования карантина.