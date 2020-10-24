Сегодня, 24 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжая нападать на мусульман, страны Европы приближают свой конец.

Такое заявление лидер Турции сделала во время своего выступления в городе Кайсери, трансляция которого велась в Twitter президента.

Эрдоган отметил, что нападения на права исповедующих ислам, указывают о переходе "европейского фашизма" к новой стадии. И если страны Европы не избавятся от "исламофобии" как можно скорее, то они могут разрушится изнутри.

"Европа готовит свой собственный конец фронтом, который она открыла против мусульман", - заявил президент Турции.

"Если европейские страны хотят сохранить свои позиции в политически и экономически реструктурированной глобальной системе, они должны избавиться от болезни исламофобии внутри своего тела. В противном случае эта болезнь обрушится на всю Европу, от Франции до Германии", написал Эрдоган.

Avrupa ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanan küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bir an önce bünyelerindeki İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmalıdır.



Aksi takdirde bu hastalık Fransa'sından Almanya'sına tüm Avrupa'yı içten çökertecektir. pic.twitter.com/dZk7PyS3sZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 24, 2020

Напомним, что ранее Эрдоган раскритиковал французского президента Эммануэля Макрона за антиисламскую политику. В своём выступлении президент Турции заявил, что считает настоящей целью Макрона рассчитаться с мусульманами.

Также сообщалось, что французского учителя обозвал "псом Макрона" и обезглавил 18-летний чеченский эмигрант за то, что тот показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. "Страна" разбиралась, как и почему произошло преступление и каковы будут его последствия.