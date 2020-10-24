Тайип Эрдоган заявил, что страны Европы приближают свой конец. Фото: .wikimedia

Сегодня, 24 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжая нападать на мусульман, страны Европы приближают свой конец.

Такое заявление лидер Турции сделала во время своего выступления в городе Кайсери, трансляция которого велась в Twitter президента.

Эрдоган отметил, что нападения на права исповедующих ислам, указывают о переходе "европейского фашизма" к новой стадии. И если страны Европы не избавятся от "исламофобии" как можно скорее, то они могут разрушится изнутри.

"Европа готовит свой собственный конец фронтом, который она открыла против мусульман", - заявил президент Турции.

"Если европейские страны хотят сохранить свои позиции в политически и экономически реструктурированной глобальной системе, они должны избавиться от болезни исламофобии внутри своего тела. В противном случае эта болезнь обрушится на всю Европу, от Франции до Германии", написал Эрдоган.

Напомним, что ранее Эрдоган раскритиковал французского президента Эммануэля Макрона за антиисламскую политику. В своём выступлении президент Турции заявил, что считает настоящей целью Макрона рассчитаться с мусульманами.

Также сообщалось, что  французского учителя обозвал "псом Макрона" и обезглавил 18-летний чеченский эмигрант за то, что тот показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. "Страна" разбиралась, как и почему произошло преступление и каковы будут его последствия.

 

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