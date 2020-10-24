Из Франции депортировали мусульманскую семью девушки из Боснии и Герцоговины за насилие в отношении подростка, который выбрал себе неугодного семье парня.

Об этом сообщает RFI.

Так, Министерство иностранных дел Франции 24 октября депортировало семью 17-летней уроженки Боснии и Герцоговины, которая начала встречаться с сербом-христианином. Узнав об этом, мусульманские родственники начали всячески давить на девушку, избивать ее и даже состригли волосы в качестве позорной метки.

"Семья, которая подло напала на свою дочь и племянницу, ударив ее, и дойдя до того, чтобы насильно постричь ее за то, что она была влюблена в мужчину другого вероисповедания, была выслана сегодня утром", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Отмечается, что семья из пяти человек была выслана в Сараево, столицу Боснии и Герцеговины. Кроме того, ее родителей, тетю и дядю приговорили к году заключения и четырем месяцам условно. После отправки на родину они не смогут посещать Францию в течение пяти лет. 17-летнюю девушку же оставили в стране под наблюдением новых опекунов, а по достижению совершеннолетия она получит вид на жительство.

В августе стало известно об избиении 17-летней иммигрантки ее семьей за то, что девушка нашла себе в избранники представителя воинствующего народа в Боснии и Герцеговине - серба, да еще и христианина, сама являясь мусульманкой.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал план защиты светских ценностей страны от исламского радикализма. Он призвал очистить французский ислам от иностранного влияния и вернуться к духу закона 1905 года, согласно которому свобода совести во Франции сочетается со светским характером государства.

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