Сегодня, 24 октября, в Ленинградской области застрелили Александра Петрова, депутата местного городского совета, отца бывшего пилота "Формулы-1" Виталия Петрова. Инцидент произошел в Российском городе Выборг.

Об этом сообщает Telegram-канал "Около спорта".

Александр Петров был депутатом и известным бизнесменом. Ему принадлежали крупные предприятия, а также он был совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод" и ЗАО "Выборгская топливная компания".

Петров был убит возле своего дома. его тело заметил сторож, он же и вызвал скорую помощь. По предварительной версии стрелял в депутата снайпер.

Напомним, что 14 октября в Днепре в неизвестный мужчина открыл стрельбу по двум братьям 22 и 24 лет, один из которых скончался от ранения. Очевидцы происшествия говорят, что мужчина пытался уйти от конфликта, но когда понял его неизбежность - достал пистолет.

Также мы сообщали, что в воинской части Крыма солдат застрелил сослуживца, а мать погибшего призвала не отпускать сыновей в армию.