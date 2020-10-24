В больницах Нидерландов не хватает мест для больных с коронавирусом. Пациентов везут в Германию
Нидерланды доставили первых двух пациентов с коронавирусом в соседнюю Германию из-за нехватки коек в больницах. Накануне такая взаимопомощь была оговорена в качестве крайней меры.
Об этом сообщает Bild.
Зараженных коронавирусом, которым нужна была интенсивная терапия, доставили из Алмера в университетскую больницу Мюнстера, где 85 коек освободили для бесплатного обслуживания пациентов из соседней страны.
Генеральный директор клиники в Гааге Haageland Medisch Centrum Ингрид Вольф заявил, что вскоре машины скорой помощи будут вынуждены развозить пациентов с коронавирусом и по другим соседним странам из-за "коронавирусного цунами". Также он не исключил ситуации, при которой простых граждан придется просить помочь с уходом за больными на дому и в больницах из-за нехватки медицинского персонала.
"У нас больше записей и меньше персонала, чем с первой волной", - добавил Вольф.
Накануне в стране отменили запланированные операции, закрыли заведения общественного питания и начали обсуждать введение комендантского часа. В настоящее время в больницах Нидерландов находится 2 115 пациентов с коронавирусом, из них 501 нуждается в интенсивной терапии.
EIL: Der erste #Corona-Patient aus den #Niederlanden ist soeben mit dem Hubschrauber am #UKM in #Münster gelandet. Gute Besserung! @bild @BILD_Politik @bild_news @BILD_Ruhrgebiet pic.twitter.com/khd3Y6jrcL— michael engelberg (@engelberg_ms) October 23, 2020
Напомним, в ожидании второй волны коронавируса страны опять закрываются на тотальный карантин.
Как сообщала "Страна", на этой неделе коронавирус продолжает ставить антирекорды по всему миру. В том числе и в Украине. В Европе ужесточают ограничения, а кое-где, например в Румынии, вводят практически полный локдаун.