Нидерланды доставили первых двух пациентов с коронавирусом в соседнюю Германию из-за нехватки коек в больницах. Накануне такая взаимопомощь была оговорена в качестве крайней меры.

Об этом сообщает Bild.

Зараженных коронавирусом, которым нужна была интенсивная терапия, доставили из Алмера в университетскую больницу Мюнстера, где 85 коек освободили для бесплатного обслуживания пациентов из соседней страны.

Генеральный директор клиники в Гааге Haageland Medisch Centrum Ингрид Вольф заявил, что вскоре машины скорой помощи будут вынуждены развозить пациентов с коронавирусом и по другим соседним странам из-за "коронавирусного цунами". Также он не исключил ситуации, при которой простых граждан придется просить помочь с уходом за больными на дому и в больницах из-за нехватки медицинского персонала.

"У нас больше записей и меньше персонала, чем с первой волной", - добавил Вольф.

Накануне в стране отменили запланированные операции, закрыли заведения общественного питания и начали обсуждать введение комендантского часа. В настоящее время в больницах Нидерландов находится 2 115 пациентов с коронавирусом, из них 501 нуждается в интенсивной терапии.

Напомним, в ожидании второй волны коронавируса страны опять закрываются на тотальный карантин.

Как сообщала "Страна", на этой неделе коронавирус продолжает ставить антирекорды по всему миру. В том числе и в Украине. В Европе ужесточают ограничения, а кое-где, например в Румынии, вводят практически полный локдаун.