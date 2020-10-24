Сегодня, 24 октября, американская компания SpaceX запустила третью за месяц партию спутников Starlink для глобального интернета. Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX на своем официальном сайте.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Этот запуск стал 15 по счету группы интернет-спутников Starlink и третьим за месяц. Предыдущие партии из 60 спутников Starlink были успешно выведены на орбиту 6 и 18 октября. Орбитальная группировка SpaceX c начала развертываться в мае прошлого года уже состоит из 833 космических аппаратов. Компания SpaceX сейчас является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Сегодняшний запуск Starlink начался в 11:31 по времени Восточного побережья США (18:31 по Киеву - Ред) с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде. После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков в третий раз, через 8 минут 23 секунды должна совершить управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Специальные спасательные морские суда GO Searcher и GO Navigator в Атлантике должны будут выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В дальнейшей перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей всей Земли широкополосным доступом в интернет.

Уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд., - сообщили в компании.

Напомним, что предыдущий запуск ракеты на орбиту прошел 18 октября. Тяжелая ракета-носитель Falcon стартовала на орбиту вместе с партией из 60 мини-спутников, которые пополнили орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Также мы сообщали, что Американская корпорация Microsoft объединит усилия с Илоном Маском для создания космического дата-центра