Компания SpaceX запустила на орбиту Земли третью за месяц партию спутников Starlink. Видео
Сегодня, 24 октября, американская компания SpaceX запустила третью за месяц партию спутников Starlink для глобального интернета. Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX на своем официальном сайте.
Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Этот запуск стал 15 по счету группы интернет-спутников Starlink и третьим за месяц. Предыдущие партии из 60 спутников Starlink были успешно выведены на орбиту 6 и 18 октября. Орбитальная группировка SpaceX c начала развертываться в мае прошлого года уже состоит из 833 космических аппаратов. Компания SpaceX сейчас является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Сегодняшний запуск Starlink начался в 11:31 по времени Восточного побережья США (18:31 по Киеву - Ред) с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде. После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков в третий раз, через 8 минут 23 секунды должна совершить управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.
Специальные спасательные морские суда GO Searcher и GO Navigator в Атлантике должны будут выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.
В дальнейшей перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей всей Земли широкополосным доступом в интернет.
Уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд., - сообщили в компании.
Напомним, что предыдущий запуск ракеты на орбиту прошел 18 октября. Тяжелая ракета-носитель Falcon стартовала на орбиту вместе с партией из 60 мини-спутников, которые пополнили орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
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