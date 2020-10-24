Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) завтра, 25 октября, в день голосования на местных выборах, будет поддерживать связь с избирателями в течении всего дня.

Об этом ЦИК сообщили на своей странице в Facebook.

Сообщается, что уже завтра в 10 утра глава ЦИК Олег Диденко поделится в прямом эфире первыми новостями о ходе голосования. А в 10 вечера так же в эфире будут подведены итоги. Следить за эфиром можно будет в соцсетях Центризбиркома (Facebook и YouTube) и на официальном сайте.

"Мы на связи с вами на протяжении всего дня. Это означает, что вы можете писать/спрашивать/уточнять все, что вас интересует, здесь (в Facebook – Ред) и в Инстаграме", - пообещали в ЦИК.

Напомним, что "Страна" собрала десять ответов на самые главные вопросы о предстоящих выборах: как заполнять бюллетень, когда результаты, что нового будет в связи с коронавирусом.

Также сообщалось, что в ЦИК сформировали 532 территориальные избирательные комиссии для местных выборов.