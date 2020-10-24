Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II идеально подойдет для первого вооруженного контакта с Россией в случае обострения ситуации в Европе по причине их общей малозаметности и благодаря множеству датчиков.

Об этом сообщается в отчете Research and Development ("Исследования и разработка", RAND. Это американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США).

"Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения", - указано в сообщении.

По словам представителя компании, оружие может проникать через российские системы противовоздушной обороны, "внося значительный боевой вклад с первых часов". Также отмечается, что такой конфликт может возникнуть, если Россия попытается "оккупировать какую-либо часть территории НАТО".

Однако примечательно, что возможности европейских истребителей старого поколения по прорыву ПВО России ограничены.

Напомним, в Пентагоне заявили, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году. Министр обороны отметил, что гиперзвуковое оружие находится "на вершине списка приоритетов" армии США: на его разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы.

Как сообщала "Страна", Европейское командование вооруженных сил США завершило секретные учения, во время которых проверялась способность штаба в Штутгарте (Германия) мобилизовать силы союзников НАТО на случай военного конфликта.