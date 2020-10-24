В Соединенных Штатах действующий президент страны Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах, которые пройдут 3 ноября. Голос он отдал за свою кандидатуру.

Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает агентство Associated Press.

"Я проголосовал за парня по имени Трамп", - заявил действующий президент своим сторонникам. А проголосовал на выборах президента США в городе Уэст-Палм-Бич, расположенном недалеко от его частной резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

Президентские выборы в США, которые станут 59 выборами в стране, запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

Год назад Трамп изменил свою прописку - с Нью-Йорка на Мар-а-Лаго во Флориде, где досрочное голосование на участках стартовало еще в понедельник, 19 октября.

По результатам подсчетов американского проекта "Выборы в США", который осуществляется Университетом Флориды, уже более 35 млн граждан Америки проголосовали досрочно по почте и более 15 млн отдали свой голос лично - на избирательных участках.

Досрочно проголосовать американцы смогут еще в течение недели. На выборах 2016 года в США досрочно проголосовали 47 млн человек.

В этом году досрочное голосование по почте в США популярно как никогда, так как многие американцы избегают посещения избирательных участков из-за опасений заразиться коронавирусом. В общей сложности, в США насчитывается около 150 млн зарегистрированных избирателей.

Напомним, что по состоянию на 5 октября, за месяц до выборов, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережал своего соперника от партии республиканцев Дональда Трампа на 10%.

Также "Страна" рассказывала, что комиссия по президентским дебатам в США ввела новые правила, согласно которым микрофон одного кандидата в президенты будет отключен во время выступления другого. Данное решение было принято после того, как во время первых дебатов Трамп перебивал оппонента 71 раз.