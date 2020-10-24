Вчера "Страна" сообщала об обысках у представителей "Национального корпуса" и "Азова", которые проводила СБУ.

Сегодня мы получили подробности это операции, которая проводилась втайне от главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По сообщению наших источников в СБУ, во время обысков нашли оружие, наркотики, боеприпасы, большие суммы денег, технические приспособления и носители информации, доказательства организации рейдерских захватов и политических провокаций и многое другое.

Пяти задержанным, среди которых и полицейский, грозят заключение по как минимум пяти статьям.

"Прекращено функционирование ОПГ на территории столичного региона, а также Харькова, Житомира и Хмельницкого, в состав которой входили бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, бывшие военнослужащие частности полка "Азов", члены парамилитарных формирований в т. ч. сторонники партии "Национальный корпус", представители криминальной среды и работники охранно-детективных компаний. Общий состав ОПГ около 100 участников", - сообщают источники.

Группировка специализировалась на проведении незаконных оперативно-розыскных действий с привлечением действующих сотрудников полиции и использовании средств, которые находятся на вооружении Нацгвардии, сбыте огнестрельного оружия, наркотиков, взрывчатых веществ, участии в рейдерских захватах, вымогательстве у предпринимателей.

23 октября в ходе 45 одновременных обысков было найдено и изъято оружие, гранаты, боеприпасы, наркотики, средства для анонимной связи, компьютерная техника и носители информации, которые могли использовать для получения и передачи конфиденциальных данных.

Также был задокументирован факт вовлечения участников к подготовке провокаций накануне проведения местных выборов в Донецкой области.

Сейчас задержаны пять человек, один из которых является главой оперативно технического подразделения Нацполиции. Им вменяют нарушение ст. 263, 309, 359, 361 УК, сейчас обсуждается вопрос о добавлении квалификации по ст. 255 "Создание преступной организации", разыскиваются остальные причастные.

К деятельности группировки, по данным источника, были причастны бывшие военнослужащие и члены добровольческих и парамилитарных формирований:

Юсупов Эрнест Вейсович, 14.07.1986 года рождения, с 2014 по 2016 год был военнослужащим батальона "Айдар", принимал участие в боевых действиях в районе проведения ООС. В составе так называемой детективно-охранной структуры принимает участие в силовых акциях, захвате имущества, имеет отношение к организации канала поставки оружия из зоны ООС.

Велиляев Энвер Нариманович, 11.08.1979 года рождения, с 2014 по 2016 год был военнослужащим батальона "Айдар", принимал участие в боевых действиях в районе проведения ООС. В составе так называемой детективно-охранной структуры принимает участие в "рейдерских захватах", имеет отношение к организации канала поставки оружия из зоны ООС.

Парфимович Николай Сергеевич, 28.02.1986 года рождения, с 2015 по 2017 год был военнослужащим добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и полка "Азов", принимал участие в боевых действиях в районе проведения ООС. В составе так называемой детективно-охранной структуры принимал участие в рейдерской деятельности и силовых акциях.

Клюев Николай Геннадьевич, 08.07.1997 года рождения, с 2014 по 2015 год был военнослужащим полка "Азов", принимал участие в боевых действиях в районе проведения ООС. В составе так называемой детективно-охранной структуры принимает участие в силовых акциях, митингах, сопровождает судебные заседания активистов.

Исаков Давид Олегович, 03.04.1995 года рождения, с 2015 по 2016 год был военнослужащим полка "Азов", принимал участие в боевых действиях в районе проведения ООС. В составе так называемой детективно-охранной структуры принимает участие в "рейдерских захватах", имеет отношение к организации канала поставки оружия из зоны ООС.

Степаненко Павел Александрович, 16.11.1988 года рождения, принимал участие в боевых действиях в районе проведения ООС. В составе так называемой детективно-охранной структуры принимает участие в силовых акциях, охране митингов.

Ющенко Дмитрий Юрьевич, 04.08.1979 года рождения, принимал участие в боевых действиях в районе проведения ООС. В составе так называемой детективно-охранной структуры принимает участие в рейдерской деятельности.

Аротионьян Горен, 13.11.1967 года рождения, с 2014 по 2016 год был военнослужащим батальона "Айдар", принимал участие в боевых действиях в районе проведения ООС. В составе так называемой детективно-охранной структуры принимает участие в силовых акциях и захвате имущества.

Погосян Роберт Эдуардович, 25.01.1981 года рождения, с 2017 по 2018 был военнослужащим Батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск 1". В составе так называемой детективно-охранной структуры принимает участие в "рейдерских захватах", имеет отношение к организации канала поставки оружия из зоны ООС.

Федорко Станислав Николаевич, 08.08.1991 года рождения, в 2015 был военнослужащим полка "Азов". В составе так называемой детективно-охранной структуры принимает участие в "рейдерских захватах" земельных участков.

Колинько Сергей Михайлович, 12.10.1957 года рождения, в 2015 был военнослужащим полка "Азов". В составе так называемой детективно-охранной структуры принимает участие в "рейдерских захватах" земельных участков.

Маланичев Дмитрий Вячеславович, 11.09.1980 года рождения, с 2014 по 2016 год был военнослужащим полка "Азов". В составе так называемой детективно-охранной структуры принимает участие в "рейдерских захватах" земельных участков.

Напомним, правоохранители провели около 50 одновременных обысков у националистических организаций. Было проведено 46 обысков у более чем 100 представителей партии "Национальный корпус" и движения "Азов". Обыски прошли в Харькове, Киеве, Хмельницком, Житомире.

Как сообщала "Страна", полиция под Харьковом нашла тайник с оружием, который принадлежит радикалам из "Национального корпуса".